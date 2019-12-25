Рождественские каникулы: Как власти США и Великобритании проведут Сочельник

Западный христианский мир сегодня отмечает Сочельник. В католических церквях вскоре начнутся торжественные службы. Главные пройдут в Риме и в Вифлееме — на Западном берегу реки Иордан, где, по преданию, родился Иисус Христос. Из-за обострения палестино-израильского конфликта возле храмового комплекса усилены меры безопасности.

В свою очередь, лидеры западных стран уже отправились на рождественские каникулы. Так, Дональд Трамп встретит Рождество во флоридском гольф-клубе, а Борис Джонсон — на Карибском острове. Королева Елизавета в Сочельник традиционно записывает обращение к нации и устраивает семейный обед при свечах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях и приметах на Рождество.