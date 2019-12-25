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  4. Умерла известная автор любовных романов Джоанна Линдсей

Умерла известная автор любовных романов Джоанна Линдсей

, 4:34 | Анастасия Игонина 45

Писательница скончалась на 68-м году жизни.

Фото: Wikimedia

Умерла известная писательница Джоанна Линдсей. Автора популярных женских романов не стало в 67 лет.

Линдсей ушла из жизни еще в октябре, но ее родственники сообщили общественности о трагедии только сейчас. По словам сына писательницы, семья была «слишком опустошена горем», чтобы придавать огласке произошедшее.

Джоанна скончалась после тяжелой болезни — женщина боролась с раком легких. Линдсей начала свою литературную карьеру еще в семидесятых и успела стать автором более 60 романов, которые издавались на 12 языках. Общий тираж произведений писательницы на данный момент составляет более 54 миллионов экземпляров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на съемной квартире в Будапеште умерла известная пианистка из Уфы.

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