Умерла известная автор любовных романов Джоанна Линдсей

Умерла известная писательница Джоанна Линдсей. Автора популярных женских романов не стало в 67 лет.

Линдсей ушла из жизни еще в октябре, но ее родственники сообщили общественности о трагедии только сейчас. По словам сына писательницы, семья была «слишком опустошена горем», чтобы придавать огласке произошедшее.

Джоанна скончалась после тяжелой болезни — женщина боролась с раком легких. Линдсей начала свою литературную карьеру еще в семидесятых и успела стать автором более 60 романов, которые издавались на 12 языках. Общий тираж произведений писательницы на данный момент составляет более 54 миллионов экземпляров.

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