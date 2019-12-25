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Как верующие по всему миру отметили католическое Рождество

, 6:41 Эфирная новость 34

Самые значимые мессы идут в Риме и Вифлееме. В этом году Вифлеем впервые за последние 20 лет переживает настоящий туристический бум.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Narayan Maharjan; 5-tv.ru

Миллионы верующих по всему миру сегодня ночью встретили католическое Рождество. По традиции празднование началось с появлением на небе первой звезды и торжественных богослужений в храмах. Самые значимые мессы идут в Риме и Вифлееме — на Западном берегу реки Иордан, где, по преданию, родился Иисус Христос.

В рождественскую ночь на Ясельной площади в центре Вифлеема всегда много верующих со всего мира. Но сегодня желающих встретить главный католический праздник на земле, где по приданию родился Иисус Христос, особенно много. В конфликте между Палестиной и Израилем наконец наступило затишье. В этом году Вифлеем переживает настоящий туристический бум. Впервые за последние 20 лет.

Рождественские службы проходят и в Петербурге. О праздничной атмосфере — Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти США и Великобритании проведут Сочельник.

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