Российских чиновников хотят пересадить на такси

Российских чиновников могут лишить служебных автомобилей и пересадить на такси. Об этом заявил министр финансов.

По словам Антона Силуанова, эту идею уже обсуждают два года. И даже проводили эксперименты в некоторых регионах. На коммерческий транспорт пытались пересадить и сотрудников Минфина. Но если раньше, обслуживание служебных машин обходилось дешевле услуг агрегаторов, сегодня, когда цены на такси упали в разы, ситуация изменилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непомерных тратах чиновников в регионах. В частности, Кемеровская администрация потратила на новогоднюю ель 18 миллионов рублей.