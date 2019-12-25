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Российских чиновников хотят пересадить на такси

, 8:38 Эфирная новость 15

По словам министра финансов Антона Силуанова, эту идею уже обсуждают два года и в настоящее время содержать парк служебных машин обходится бюджету дороже, чем пользоваться услугами таксопарков.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Российских чиновников могут лишить служебных автомобилей и пересадить на такси. Об этом заявил министр финансов.

По словам Антона Силуанова, эту идею уже обсуждают два года. И даже проводили эксперименты в некоторых регионах. На коммерческий транспорт пытались пересадить и сотрудников Минфина. Но если раньше, обслуживание служебных машин обходилось дешевле услуг агрегаторов, сегодня, когда цены на такси упали в разы, ситуация изменилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непомерных тратах чиновников в регионах. В частности,  Кемеровская администрация потратила на новогоднюю ель 18 миллионов рублей.

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