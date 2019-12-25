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  4. «Трампапушечка»: младенческое фото Гарри Галкина растопило сердца фанатов

«Трампапушечка»: младенческое фото Гарри Галкина растопило сердца фанатов

, 7:34 | Анастасия Игонина Фото 2 588

На созданной фанатами мальчика странице появился снимок Гарри в первые месяцы жизни.

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Фото, видео: Instagram @garri_galkin

Фото Гарри Галкина, сделанное в первые месяцы жизни мальчика, растопило сердца пользователей Instagram. Снимок появился на фан-странице наследника юмориста в социальной сети.

В профиле опубликован кадр из свежего интервью Максима Галкина, которое накануне вышло на одном из YouTube-каналов. На снимке маленький Гарри лежит в детском кресле для кормления с голубым полотенцем вместо слюнявчика.

Instagram @garri_galkin

Подписчики аккаунта умилились при виде совсем еще маленького наследника Галкина и Пугачевой. Пользователи принялись изобретать ласковые прозвища для улыбчивого крохи.

«Гаррик лапулька! Трампапушечка!»

«Такой лапочка!»

«Какой хорошенький лапульчик!» — написали юзеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галкин вместе сыном Гарри разыграли забавную сценку.

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