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«Растет папина копия»: Галкин вместе сыном Гарри разыграли забавную сценку

, 11:14 | Валентин Черников Видео 25

Сын юмориста и Примадонны позабавил юзеров шуточным прислуживанием отцу.

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Фото, видео: Instagram @garri_galkin

Видео с Гарри Галкиным в роли маленького лакея развеселило поклонников звездного семейства. Ролик появился на фанатской странице мальчика в Instagram.

В кадре шестилетний сын Аллы Пугачевой встречает у парадной лестницы отца Максима Галкина и подает ему одежду.

«Папа, возьмите ваш пиджак», — говорит услужливый мальчик.

«Давайте же. Спасибо за службу», — нарочито высокопарным тоном отвечает юморист.

Instagram @garri_galkin

Сценка опытного и начинающего юмористов понравилась фанатам Галкиных. Отдельные подписчики при этом пожелали, чтобы в дальнейшей жизни Гарри не примерял роль прислуги и не «зазвездился» как персонаж, которого разыграл в этом скетче комик.

«Не забывайте, что Гарри вырастет, а папа состарится. Не дай бог, поменяются местами…»

«Растет папина копия, чудный хлопец!»

«Маленький принц работает пажом!»

«Гарри, не дай бог играть эту роль в жизни! Пусть это будет просто роль в театре. А папе в старости помогать надо! Ты добрый мальчик, таким и оставайся», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Галкина впечатлил отца своими знаниями.

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