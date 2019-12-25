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Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

, 11:36 | Валентин Черников Видео 45

Звездное семейство рассказало о вкусовых предпочтениях.

Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa

Видео о вкусовых предпочтениях в семье Аллы Пугачевой появилось на фанатской странице дочери Примадонны Лизы Галкиной в Instagram. Пришедшая в гости к звездам журналистка Ирина Шихман спросила об этом каждого из домочадцев.

Первой ответила Лиза. По словам шестилетней звезды, больше всего она предпочитает икру. Гостья поинтересовалась, какую именно. Стоящий рядом с ней отец Максим Галкин посоветовал сказать «баклажанную». Но девочка не слукавила: красную. Интервьюер уточнила, намазывает ли она деликатес на хлеб или ест ложками.

«И так, и так», — выкрикнул ее брат Гарри.

 
 
 
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Про любимую еду… ❤️😍 #елизаветагалкина #гарригалкин #аллапугачева #максимгалкин

Публикация от  Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Instagram @elizaveta_galkinaa

Сама Лиза сказала, что смешивает икру с гречневой кашей. Такой необычный рецепт удивил ее собеседницу. Тогда журналистка спросила мальчика, что любит он.

«Мясо!» — опередила его сестра.

«Я сильно люблю картошечку. А из мяса — куриный шашлык на завтрак», — поделился Гарри.

После этого гостья задала вопрос Пугачевой с каким вкусом она ассоциирует детство.

«Хлеб с маслом и сосиски», — вспомнила артистка.

В результате оба супруга сошлись на том, что лучшим лакомством в детстве были мамины эклеры. Наибольшее удовольствие Максиму Галкину доставляло слизывание заварного крема с кастрюли после приготовления пирожных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Галкин с Пугачевой выбрали суррогатную мать.

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