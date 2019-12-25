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  4. Известный рэпер Bvllу застрелен в канун Рождества в Канаде

Известный рэпер Bvllу застрелен в канун Рождества в Канаде

, 9:52 | Ниса Мурзанаева 31

24-летний музыкант скончался на месте происшествия.

Фото: Instagram @bvllyy

Канадский рэпер Bvlly был убит во время стрельбы в провинции Онтарио, сообщает Mirror. 24-летний музыкант был застрелен во вторник утром, 24 декабря и скончался на месте происшествия.

По данным местной прессы, очевидцы вызвали полицейских в один из домов в городе Ошава около трех утра. Правоохранители зафиксировали, что рэпер получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте происшествия.

Один из соседей утверждает, что слышал около семи выстрелов.

Bvlly дебютировал в 2018 году с синглом «No Light Bag». Также на счету музыканта есть один альбом — «Made in Austria».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двух братьев расстреляли у океанариума в Санкт-Петербурге.

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