Видео: двух братьев расстреляли у океанариума в Петербурге

Два брата госпитализированы после ночной потасовки с двумя другими молодыми людьми в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили в полицию, что на улице Марата рядом с океанариумом ведется стрельба. Видео с места происшествия попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, как толпа людей что-то выясняет на улице, находясь рядом с внедорожником. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в Toyota Land Cruiser 26-летнего мужчину с ранениями шеи, головы и глаз. Также же полицейские увидели его 29-летнего брата, у которого были сломаны пять ребер и присутствовали множественные гематомы на теле.

Пострадавших доставили в больницу, однако они не смогли внятно объяснить, что с ними произошло. Правоохранителями по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержаны 30-летний и 38-летний мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве.