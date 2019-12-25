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Пожар произошел в спортзале исправительного учреждения в Тюмени

, 11:20 | Игорь Рязов 21

Огнем охвачено 600 около квадратных метров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Пожар начался в исправительном учреждении в Тюмени на улице Барнуальской. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Возгорание началось со спортзала, расположенного в лечебном корпусе исправительного учреждения. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Есть угроза распространения огня.

Из здания эвакуировали 30 человек. Двоих вывели непосредственно из спортзала. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент стало известно о локализации пламени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что людей эвакуировали из торгового центра в Петербурге из-за задымления в ресторане.

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