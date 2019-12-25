Пожар произошел в спортзале исправительного учреждения в Тюмени

Пожар начался в исправительном учреждении в Тюмени на улице Барнуальской. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Возгорание началось со спортзала, расположенного в лечебном корпусе исправительного учреждения. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Есть угроза распространения огня.

Из здания эвакуировали 30 человек. Двоих вывели непосредственно из спортзала. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент стало известно о локализации пламени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что людей эвакуировали из торгового центра в Петербурге из-за задымления в ресторане.