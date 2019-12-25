Посетителей эвакуировали из ТЦ в Петербурге из-за задымления в ресторане

В торгово-развлекательном центре «Монпансье» в Санкт-Петербурге проходит эвакуация из-за задымления. Очевидцы сообщают, что снаружи из трубы идет черный дым.
По предварительным данным, загорелся воздуховод в одном из ресторанов комплекса.
Эвакуацию проводят спасатели.
Торговый центр находится на улице Планерная в Приморском районе Санкт-Петерурга.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за замыкания проводки.