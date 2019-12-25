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  4. Посетителей эвакуировали из ТЦ в Петербурге из-за задымления в ресторане

Посетителей эвакуировали из ТЦ в Петербурге из-за задымления в ресторане

, 10:28 | Ниса Мурзанаева Фото 76

По предварительным данным, загорелся воздуховод в одном из общепитов комплекса.

Фото: ВКонтакте @spb_today

В торгово-развлекательном центре «Монпансье» в Санкт-Петербурге проходит эвакуация из-за задымления. Очевидцы сообщают, что снаружи из трубы идет черный дым.

По предварительным данным, загорелся воздуховод в одном из ресторанов комплекса.

Эвакуацию проводят спасатели.

Торговый центр находится на улице Планерная в Приморском районе Санкт-Петерурга.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за замыкания проводки.

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