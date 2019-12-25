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Лолита смущенно призналась, что завела любовника

, 14:47 | Ниса Мурзанаева Видео 4 008

Артистка публично объявила — она занималась сексом после расставания с мужем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya; Inastagram@lolitamilyavskaya

Лолита Милявская на YouTube-шоу Максима Галкина призналась — она занималась сексом после расставания с мужем Дмитрием Ивановым. Во время съемок передачи ведущий поинтересовался, когда у артистки в последний раз была интимная близость.

«Пять дней назад», — откровенно заявила звезда.

Очевидно у Лолиты Милявской появился новый бойфренд. Со своим супругом знаменитость разорвала отношения осенью 2019 года. Степень откровений поп-дивы на шоу зашкаливала. Так, артистка рассказала о своем первом поцелуе.

«В 14 поцелуй. Потом я долго смотрела в зеркало — беременная я или нет. Потому что была биология, рассказывали про пестики и тычинки. Я на майские праздники целовалась с парнем, потому что первый раз отпустили в поход. Потом две недели смотрела в зеркало — растет ли живот», — поделилась певица.

Звезда также поведала о первом сексуальном опыте. Интимная близость произошла, когда Лолите было 18 лет.

«Я потом и замуж вышла сразу, потому что тогда нельзя было иначе», — сказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская намекнула на новый роман после расставания с супругом.

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