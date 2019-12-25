Число пострадавших при аварийной посадке Ми-8 возросло до 15 человек

Число пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 под Красноярском увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения по региону.

Экстренное приземление воздушного судна произошло в селе Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. На борту Ми-8 находились 21 пассажир и три члена экипажа. Несколько пострадавших госпитализированы, в том числе, командир вертолета.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в СК РФ возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МЧС по региону ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первые кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 под Красноярском.