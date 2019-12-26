«Где пупок?»: Чехова показала новогодний наряд и случайно запустила игру по поиску скрытых предметов

Пока все девушки ломают головы, что надеть в новогоднюю ночь, Анфиса Чехова решила не мучиться подбором костюма и отметить год Металлической Крысы почти нагишом. Телеведущая в блоге в Instagram показала свой праздничный костюм.
«Придумала себе костюм на Новый год. Такая чудесная зима в наших краях, что, по-моему, костюмчик в самый раз придется», — кокетничает Чехова, выложившая фотографии с недавнего отдыха в Омане.
Но комментаторов не так впечатлила роскошная фигура звезды и стильное бикини, как пупок, которые то таинственно пропадал, то появлялся на фотографиях актрисы.
«Найди кота вышел с новой франшизой „Найди пупок“»;
«Тайная жизнь пупка»;
«Где пупок на первом фото?» — спрашивали недоумевающие подписчики.
Но к ироничным комментариям Анфиса Чехова отнеслась с юмором.
«Тайная жизнь моего пупка продолжается. На первом фото он спрятался, а на втором нашелся. Упс», — пояснила блогер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова рассказала, как тренирует интимные мышцы.