«Где пупок?»: Чехова показала новогодний наряд и случайно запустила игру по поиску скрытых предметов

Пока все девушки ломают головы, что надеть в новогоднюю ночь, Анфиса Чехова решила не мучиться подбором костюма и отметить год Металлической Крысы почти нагишом. Телеведущая в блоге в Instagram показала свой праздничный костюм.

«Придумала себе костюм на Новый год. Такая чудесная зима в наших краях, что, по-моему, костюмчик в самый раз придется», — кокетничает Чехова, выложившая фотографии с недавнего отдыха в Омане.

Instagram @achekhova

Но комментаторов не так впечатлила роскошная фигура звезды и стильное бикини, как пупок, которые то таинственно пропадал, то появлялся на фотографиях актрисы.

«Найди кота вышел с новой франшизой „Найди пупок“»;

«Тайная жизнь пупка»;

«Где пупок на первом фото?» — спрашивали недоумевающие подписчики.

Но к ироничным комментариям Анфиса Чехова отнеслась с юмором.

«Тайная жизнь моего пупка продолжается. На первом фото он спрятался, а на втором нашелся. Упс», — пояснила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова рассказала, как тренирует интимные мышцы.