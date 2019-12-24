  1. Пятый канал
  4. «Об этом не принято говорить»: Чехова рассказала, как тренирует интимные мышцы

«Об этом не принято говорить»: Чехова рассказала, как тренирует интимные мышцы

, 16:25 | Мия Субботина Фото 1 702

Звезда решила позаботиться о своем здоровье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова решила разоткровенничаться с подписчиками и показала им тренировку интимных мышц. На фото звезда сидит в специальном кресле, при этом очень широко улыбаясь. На ней бежевая блузка и темные брюки, волосы собраны в хвост. Снимком артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @achekhova

«Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверена, что многим это будет полезно! Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье», — заявила знаменитость.

Подписчики обратили внимание на необычную процедуру, но не забыли и отметить потрясающий внешний вид звезды. Поклонники подчеркнули, что с каждым годом Чехова только хорошеет.

«Анфиса, вы еще больше похорошели и постройнели! Очень красивая, умная! Классная!»;

«Хорошие эмоции на лице однако!»;

«Такая яркая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый стих Анфисы Чеховой глубоко тронул фанатов.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.17
-0.08 68.91
-0.09
Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака

Последние новости

17:28
Начальник первого отправившегося из Петербурга в Крым поезда рассказал, как догонял состав
17:21
Циклон и магнитные бури грозят испортить Новый год жителям европейской части России
17:16
Две пенсионерки устроили дебош на борту самолета, летящего в Нальчик
17:08
«Настоящая русская красавица!»: Гузеева опубликовала новогоднее фото дочери
16:56
Старейшая из действующих радиостанций России отмечает 95-летний юбилей
16:53
Москвичка пытается вызволить своего парня из наркологической клиники Стаса Пьехи

Сейчас читают

«Ну, должна. Дальше что?»: мать Бузовой рассказала о долге дочки за коммуналку
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]