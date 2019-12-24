«Об этом не принято говорить»: Чехова рассказала, как тренирует интимные мышцы

Телеведущая Анфиса Чехова решила разоткровенничаться с подписчиками и показала им тренировку интимных мышц. На фото звезда сидит в специальном кресле, при этом очень широко улыбаясь. На ней бежевая блузка и темные брюки, волосы собраны в хвост. Снимком артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @achekhova

«Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверена, что многим это будет полезно! Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье», — заявила знаменитость.

Подписчики обратили внимание на необычную процедуру, но не забыли и отметить потрясающий внешний вид звезды. Поклонники подчеркнули, что с каждым годом Чехова только хорошеет.

«Анфиса, вы еще больше похорошели и постройнели! Очень красивая, умная! Классная!»;

«Хорошие эмоции на лице однако!»;

«Такая яркая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый стих Анфисы Чеховой глубоко тронул фанатов.