  1. Пятый канал
  4. Изувеченную тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы

Изувеченную тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы

, 16:07 Эфирная новость 11

На выписку с подарками пришли ее мама, детский омбудсмен Анна Кузнецова и лечащий врач девочки — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев, 5-tv.ru

Семилетняя Аиша из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, покинула больницу в Москве. На выписку с подарками пришли ее мама, детский омбудсмен Анна Кузнецова и лечащий врач девочки — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Она сейчас себя нормально чувствует. Очень активная», — рассказала мать Аиши Лидия Ажигова.

Теперь Аиша поедет домой с мамой в Ингушетию, где ее ждут братья.

Девочка попала в больницу в июле. Как выяснилось, родственники по линии отца отобрали Аишу у матери и жестоко обращались с ребенком. В отношении тети возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео, как избитая тетей девочка из Ингушетии встретилась с мамой.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Последние новости

16:07
Изувеченную тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
16:00
«Как ей может быть 50?»: Дженнифер Лопес примерила сексуальный костюм из латекса
15:53
Самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг
15:44
Рэпера, перекрывшего Новый Арбат, оштрафовали на 20 тысяч рублей
15:36
Кадры с места нападения школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге
15:29
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Сейчас читают

Лолита смущенно призналась, что завела любовника
«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]