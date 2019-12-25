Изувеченную тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы

Семилетняя Аиша из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, покинула больницу в Москве. На выписку с подарками пришли ее мама, детский омбудсмен Анна Кузнецова и лечащий врач девочки — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Она сейчас себя нормально чувствует. Очень активная», — рассказала мать Аиши Лидия Ажигова.

Теперь Аиша поедет домой с мамой в Ингушетию, где ее ждут братья.

Девочка попала в больницу в июле. Как выяснилось, родственники по линии отца отобрали Аишу у матери и жестоко обращались с ребенком. В отношении тети возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео, как избитая тетей девочка из Ингушетии встретилась с мамой.