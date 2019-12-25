Самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг

Из Петербурга в Великий Устюг отправили самую большую в России открытку для Деда Мороза. Ее создавали дети около месяца.

Гигантское полотно весом 30 килограммов и площадью несколько квадратных метров выполнено в манере импрессионистов: на холсте, маслом, яркими красками. Вместе с росписью обложки юные художники наполнили открытку содержанием. Написали пожелания главному зимнему волшебнику.

Петербургский подарок доставят в Великий Устюг почтой к Новому году. В «Почте России» отметили, что открытку таких размеров будут доставлять впервые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тысячи школьников со всей страны собрались на всероссийской елке в Кремле.