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  4. Самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг

Самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг

, 15:53 Эфирная новость 30

Гигантское полотно весом 30 килограммов и площадью несколько квадратных метров в течение месяца создавали юные художники.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru

Из Петербурга в Великий Устюг отправили самую большую в России открытку для Деда Мороза. Ее создавали дети около месяца.

Гигантское полотно весом 30 килограммов и площадью несколько квадратных метров выполнено в манере импрессионистов: на холсте, маслом, яркими красками. Вместе с росписью обложки юные художники наполнили открытку содержанием. Написали пожелания главному зимнему волшебнику.

Петербургский подарок доставят в Великий Устюг почтой к Новому году. В «Почте России» отметили, что открытку таких размеров будут доставлять впервые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тысячи школьников со всей страны собрались на всероссийской елке в Кремле.

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