Тысячи школьников со всей страны собрались на всероссийской елке в Кремле

Более пяти с половиной тысяч школьников со всей страны собрались в Кремле на всероссийскую елку. Среди гостей грандиозного праздника, который проводится уже 20-й год подряд, победители конкурсов и олимпиад, а также воспитанники детских домов и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Первые впечатления от кремлевской елки они получили еще утром, когда оказались участниками уличного представления. А позже — уже в Государственном Кремлевском дворце — они посмотрели музыкальный спектакль «Письмо Деду Морозу» и, конечно, получили традиционные подарки со сладостями. В столице школьники проведут несколько дней — для гостей Кремлевской елки подготовили экскурсии по самым интересным местам Москвы.

В новогодние каникулы побывать на елке в Кремле смогут все желающие.

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