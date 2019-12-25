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  4. Тысячи школьников со всей страны собрались на всероссийской елке в Кремле

Тысячи школьников со всей страны собрались на всероссийской елке в Кремле

, 14:40 Эфирная новость 9

Среди гостей грандиозного праздника — победители конкурсов и олимпиад, а также воспитанники детских домов и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Более пяти с половиной тысяч школьников со всей страны собрались в Кремле на всероссийскую елку. Среди гостей грандиозного праздника, который проводится уже 20-й год подряд, победители конкурсов и олимпиад, а также воспитанники детских домов и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Первые впечатления от кремлевской елки они получили еще утром, когда оказались участниками уличного представления. А позже — уже в Государственном Кремлевском дворце — они посмотрели музыкальный спектакль «Письмо Деду Морозу» и, конечно, получили традиционные подарки со сладостями. В столице школьники проведут несколько дней — для гостей Кремлевской елки подготовили экскурсии по самым интересным местам Москвы.

В новогодние каникулы побывать на елке в Кремле смогут все желающие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин исполнил новогоднюю мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья.

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