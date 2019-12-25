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  4. «Кай и Герда»: дети Пугачевой и Галкина показали предновогодние наряды

«Кай и Герда»: дети Пугачевой и Галкина показали предновогодние наряды

, 19:34 | Сергей Зеленский Фото 313

Шестилетние ребята примерили на себя образы из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Дети звездной пары — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — шестилетние Лиза и Гарри уже давно обожаемы поклонниками их родителей, но на этот раз они явно тронули их сердца. Малыши предстали в новогодних праздничных образах — Гарри надел алый бархатный костюм, а Лиза — белое платье в цветах. Ее голову венчала диадема.

«Скоро Новый год… Лиза и Гарри как из сказки», — гласит подпись под фото в Instagram.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Снимок вызвал бурю эмоций у фанатов Примадонны и популярного шоумена, которые окрестили их «сказочными детьми».

«Прекрасные сказочные детки. С наступающим Новым годом», — пожелала одна из поклонниц.

«Милашки! Кай и Герда», — отметила другая, вспоминая знаменитое произведение Ханса Кристиана Андерсена.

«Великолепные принц и его сестра принцесса», — добавила третья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вкусовых предпочтениях в семье Аллы Пугачевой.

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