«Кай и Герда»: дети Пугачевой и Галкина показали предновогодние наряды

Дети звездной пары — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — шестилетние Лиза и Гарри уже давно обожаемы поклонниками их родителей, но на этот раз они явно тронули их сердца. Малыши предстали в новогодних праздничных образах — Гарри надел алый бархатный костюм, а Лиза — белое платье в цветах. Ее голову венчала диадема.

«Скоро Новый год… Лиза и Гарри как из сказки», — гласит подпись под фото в Instagram.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Снимок вызвал бурю эмоций у фанатов Примадонны и популярного шоумена, которые окрестили их «сказочными детьми».

«Прекрасные сказочные детки. С наступающим Новым годом», — пожелала одна из поклонниц.

«Милашки! Кай и Герда», — отметила другая, вспоминая знаменитое произведение Ханса Кристиана Андерсена.

«Великолепные принц и его сестра принцесса», — добавила третья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вкусовых предпочтениях в семье Аллы Пугачевой.