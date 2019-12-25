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Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

, 15:29 | Сергей Зеленский Видео 45

Президент РФ провел совещание с членами кабинета министров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан. Говоря об итогах уходящего года, глава государства подчеркнул, что темпов роста российской экономики недостаточно, и нужно сделать все, чтобы их увеличить.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал он, добавив, что «вот это задача номер один».

Путин также отметил, что помимо увеличения темпов роста экономики, нужно улучшать ее структуру и качество.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал об уровне инфляции в стране. По словам главы государства, этот показатель вполне может достичь 3% в начале будущего года.

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Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

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