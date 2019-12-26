Поклонники ошибочно решили, что Анна Снаткина родила сына

В семье актрисы Анны Снаткиной произошло радостное событие — сестра артистки, Мария, родила сына.

«Сегодня, в Католическое Рождество, 25 декабря 2019 года, в 6:15 утра, появился на свет мой первый племянник! Машенька, сестренка моя, я искренне поздравляю тебя с рождением СЫНА! Здоровья малышу и маме! Люблю», — эмоционально поздравила сестру Анна.

Instagram @snatkina_anna

Пост звезды сериала «Татьянин день» сбил фанатов Снаткиной с толку — поклонники не вчитались в бирку новорожденного, на котором указано имя роженицы. Фолловеры подумали, что Анна Снаткина и Виктор Васильев снова стали родителями и принялись поздравлять актрису с таким знаменательным событием. Тот факт, что Анна стала тетей, многие поняли не сразу.

«Пусть растет крепким и здоровьем!» Поздравляю! Но подумала, что сын у вас родился! То-то радость была бы!» — прокомментировала одна из подписчиц.

Как отмечает «7Дней.ру», пока пара не делится планами по рождению второго ребенка. У Виктора и Анны подрастает шестилетняя дочь Вероника, которую актеры до последнего времени успешно скрывали от любопытных глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак и Богомолову напророчили дочь.