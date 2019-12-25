«Все неправда»: миллиардер Гуцериев прокомментировал сообщения о его допросе

Основатель и совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев опроверг публикации в интернете о его допросе. Заявление он сделал в Кремле, куда пришел для участия во встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса.

«Все, что там (в интернете — Прим. ред) происходит, — неправда», — цитирует РИА Новости ответ Гуцериева на вопрос о допросах.

Сообщения о вызове совладельца «Сафмар» на допрос появились на минувшей неделе. Их распространяли Telegram-каналы. Утверждалось, что причиной стало дело о так называемой контрабанде нефтепродуктов.

Тогда же в распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фото домашнего кабинета Михаила Гуцериева. В роскошном помещении проводились следственные действия. Сам миллиардер тогда назвал сообщения об обысках «провокацией».