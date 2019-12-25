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  4. Девочка погибла дома во время игры с кошкой в Свердловской области

Девочка погибла дома во время игры с кошкой в Свердловской области

, 19:57 | Сергей Зеленский 74

Отец первоклассницы в момент трагедии был на кухне.

Фото: www.globallookpress.com / Silke Klewitz-Seemann

Семилетняя девочка упала с дивана во время игры с кошкой и погибла в городе Качканаре Свердловской области. Ребенок сломал шейный позвонок и скончался на месте, передает URA.RU.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в том числе выясняются семейные обстоятельства.

По словам председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Татьяны Хайс, в школе родителей первоклассницы характеризуют положительно.

«Произошел несчастный случай, девочка неудачно прыгнула с дивана, как говорят, играла с кошкой, упала головой вниз. Девочка находилась в квартире с отцом, который был занят на кухне», — рассказала она.

В связи с гибелью девочки власти города перенесли традиционную местную новогоднюю лыжную гонку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный житель Челябинска убил месячного сына из-за плача.

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