Девочку с огромным родимым пятном прооперируют в Петербурге

Девочку из Кургана, которая родилась с огромным родимым пятном, взялись лечить в Петербурге. Мама с малышкой уже прибыла в Северную столицу на консультацию с врачами. Темные образования занимают 80% тела ребенка.

Из-за особенностей девочки семья столкнулась с травлей. Даже священник в церкви отказался крестить малышку вместе с остальными детьми, предложив индивидуальный обряд за отдельную плату. По словам родителей, было много негатива. Однако нашлись и те, кто откликнулся на беду: неравнодушные люди помогли семье и собрали деньги на лечение.

О том, как сейчас складывается ситуация, съемочной группе МИЦ «Известия» рассказала мама Вики.

«Мы поступили — 80 было, на данный момент они на голове, на лице, на руках, уже 90%! Вообще, наверное, лет семь-десять мы будем это лечить. Спину вообще за один раз не убрать в любом случае. Была бы здоровая кожа, которую можно растянуть экспандерами и пересадить — да, это бы было гораздо проще, но у нас нет, к сожалению, кожи. Это будет все помаленьку и долго», — пояснила женщина.

У ребенка диагноз «обширный невус». Опасность в том, что это родимое пятно может перерасти в онкозаболевание. Сейчас девочка проходит детальное обследование. Врачи пообещали, что сделают все возможное, чтобы помочь малышке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курганский священник отказался крестить ребенка из-за огромной родинки.