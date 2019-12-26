Зеленский законодательно запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии». Нововведения предусматривают запрет на продажу и поставку электроэнергии, импортируемой из России, по двусторонним договорам. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте президента Незалежной

Среди задач документа называются: контроль над ценами на электроэнергию при условии недостаточной конкуренции на рынке, а также регулирование вопросов работы ТЭЦ при новой модели рынка электроэнергии. Подчеркивается, что выполнение данных задач крайне важно для обеспечения теплоснабжения потребителей в зимний период.

В пояснительной записке добавляется, что кабинет министров наделен правом отменить запрет на импорт электроэнергии из РФ «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины»

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.