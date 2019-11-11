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Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России

, 11:51 | Василий Заика Видео 57

Бывший депутат Верховной рады утверждает, что якобы из-за «российской экспансии» Незалежная всего за два месяца лишилась нескольких миллиардов долларов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; CHROMORANGE / Bilderbox; Facebook @O.Liashko

Тема:
Украинский кризис 243

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.

«Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре», — заключил политик.

Facebook @O.Liashko

При этом экс-нардеп не стал уточнять, откуда узнал о подобном решении властей Незалежной. Олег Ляшко в своей публикации утверждает, что якобы из-за «российской экспансии» Киев потерял на протяжении последних двух месяцев несколько миллиардов долларов.

Лидер радикалов отметил, что новость о прекращении закупок является «великолепной» для всех украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине пригрозили сильным экономическим ударом из-за российского угля.

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