Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.

«Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре», — заключил политик.

Facebook @O.Liashko

При этом экс-нардеп не стал уточнять, откуда узнал о подобном решении властей Незалежной. Олег Ляшко в своей публикации утверждает, что якобы из-за «российской экспансии» Киев потерял на протяжении последних двух месяцев несколько миллиардов долларов.

Лидер радикалов отметил, что новость о прекращении закупок является «великолепной» для всех украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине пригрозили сильным экономическим ударом из-за российского угля.