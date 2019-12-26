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Евстратиев день: Что можно и что нельзя делать 26 декабря

, 1:00 | Василий Заика Видео 385

В этот день православные верующие почитают память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа.

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Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Maria Breuer, Wothe, K., imagebroker/Giuseppe Graziano, Omar Marques

Православная церковь 26 декабря почитает память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, пострадавших в IV веке за свою веру во Христа. Первым из них мучениям был подвергнут Авксентий — пресвитер Аравийской церкви, которого язычники заточили в темницу. Военачальник Евстратий, глядя на выдержку и стойкость заключенного, объявил себя христианином и также был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии оба были казнены. В дальнейшем во Христа уверовали молодой воин Орест и некий простолюдин Мардарий, которых в результате тоже приговорили к смерти.

Традиции 26 декабря:

Наши предки говорили, что 26 декабря ведьмы собирались на посиделки и совещались между собой, как им схватить солнце и вовсе истребить его. Колдуньи в народных сказаниях всегда были представлены как старые и толстые бабы с растрепанными волосами, а также с длинными костлявыми руками. Ведьмы легко могли обернуться кошкой, лошадью, безрогой телкой, змеей, курицей и собакой. Им было под силу стать и неодушевленным предметом — иглой, клубком, копной сена, катящейся бочкой. Каждая ведьма имела в своем активе по 12 разных обликов.

Люди говорили о существовании колдуний, которые могли покидать свое логово обернувшись птицей, дымом или вихрем. По этой причине на Руси следили за поведением вихря и по нему определяли, что рядом находится ведьма. Существовало поверье, что колдуньи летали не только на метлах, но и на лопатах и другой домашней утвари, имеющей отношение к очагу, так как они ворожили перед печью. Люди считали, что если опрокинуть ухват, то ведьма не сможет колдовать.

При этом, если печную заслонку повернуть наоборот, то колдунья не вернется в жилище — не сможет его отыскать. Ведьмы имели влияние на урожай и неурожай, состояние здоровья домашнего скота и погоду.

26 декабря наши предки проводили, как правило, разные обряды, чтобы с их помощью бороться со злыми духами.

Приметы 26 декабря:

В этот день на Руси обращали внимание на погоду — таким будет предстоящий январь.

Что нельзя делать 26 декабря:

  • Категорически нельзя сквернословить — ведьма прямо с неба на голову упадет.
  • Нельзя оставлять веники у входа. Их могут утащить ведьмы и устроить вихрь, чтобы солнце замести.
  • В этот день нельзя впрягать в сани белую лошадь — к покойнику в доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и что нельзя делать 25 декабря — в день Спиридона Тримифунтского.

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