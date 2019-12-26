«Настоящая Снегурочка!»: Орбакайте опубликовала милое фото с дочкой у елки

Фото Кристины Орбакайте с дочерью Клавдией Земцовой появилось на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. На нем мама и семилетняя девочка стоят у наряженной елки как Дед Мороз и Снегурочка: певица в красном наряде, малышка с синей диадемой на голове и в светлом платье со звездами.

Певица и ее дочка на снимке смеются и заряжают зрителей новогодним настроением, а отсутствие переднего зуба у Клавы лишь добавляет позитива.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Однако праздничное фото понравилось не всем поклонникам. Отдельные подписчики признали его неудачным, но остались в меньшинстве. Фанаты отметили, что здесь Кристина особенно похожа на Примадонну, а Клавдию назвали будущей моделью.

«С наступающим праздником вас! Клава очень похожа на папу, будет красивой девушкой!»

«Радостные, счастливые! Как это хорошо — мама с доченькой, красотульки!»

«Кристина на этой фотке похожа на мать, очень сильно!»

«Симпатяжки! Клавдия — будущая модель»;

«Класс! Клава чудо! Настоящая Снегурочка!» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта.