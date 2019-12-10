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«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта

, 17:13 | Валентин Черников Фото 361

Певицу в роскошном театральном костюме сравнили с Аллой Пугачевой.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Роскошный наряд Кристины Орбакайте обратил на себя внимание поклонников певицы. В Instagram она выложила снимки у зеркала, где стоит в вечернем платье изумрудного цвета с блестками и вырезом на ноге.

«Сегодня и завтра у меня театральные дни в „Современнике“. Приходите в театр», — написала под фото артистка.

Instagram @orbakaite_k

С Московским театром «Современник» Орбакайте сотрудничает с 2018 года. Исполняет роль Гитель Моски в спектакле «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. Бродвейскую мелодраму о разведенной танцовщице и брошенном женой адвокате постановила худрук Галина Волчек. Режиссер увидела в Кристине большую актрису после просмотра ее киноработ, в частности, фильма Ролана Быкова «Чучело».

Статную певицу и актрису в блестящем наряде фанаты одарили множеством комплиментов.

Правда нашлись и те, кто решил, что выбранный цвет не идет Орбакайте.

«Цвет не идет, неужели не видно? И фасон платья слишком худит»;

Но большинство фолловеров с этим не согласилось. Кристину не раз назвали красавицей и сравнили с матерью Аллой Пугачевой.

«Копия — мама»;

«Цвет очень идет»;

«Как же приятно на вас смотреть!»

«Кристина, вот как тут удержаться и не повторить в тысячный раз, какая же вы шикарная!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники восхитились помолодевшей Кристиной Орбакайте.

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