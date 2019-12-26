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  4. Станислав Бондаренко опубликовал забавное видео с дочкой, разбирающей подарки

Станислав Бондаренко опубликовал забавное видео с дочкой, разбирающей подарки

, 11:51 | Анастасия Игонина Видео 43

Маленькая Мика прогнала отца, который мешал ей изучать новогодние сувениры.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Станислав Бондаренко поделился новогодним домашним видео. Ролик с его младшей дочерью Микой появился на странице актера в Instagram.

В кадре малышка сидит у наряженной елки и увлеченно исследует снежный шар. Сам Бондаренко лежит рядом — на записи видна только его голова. Актер с улыбкой говорит, что его дочь «разбирает подарки под елкой».

В какой-то момент Стас пододвигается поближе к дочери, чтобы потрогать ее за щеку. Однако Мике это не нравится — она отвлекается от своего занятия и двумя ручками отталкивает актера от себя.

«Выкинула папу», — резюмирует мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Бондаренко в комнате под зонтом насмешило фанатов.

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