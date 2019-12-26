Постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья» открылась в Эрмитаже

Долгожданное событие в крупнейшем музее страны. В Эрмитаже при поддержке компании «Роснефть» открылась новая экспозиция.

На ней представлены настоящие сокровища самых загадочных народов Причерноморья. Скифов, греков, сарматов.

Кроме золотых украшений на выставке редкие античные медицинские инструменты, посуда и оружие. В нем есть все от погребальной рубашки до костяных оберегов, золотых украшений и даже древних детских игрушек.

Все эти сокровища веками скрывались в курганах на берегах Черного моря. Крымский полуостров, Кубань. Скифы, греки, сарматы. История десятков народов перемешалась в античном Причерноморье.

Сергей Лесков о крупном проекте, благодаря которому все артефакты стали доступны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрмитаж с 2020 года будет транслировать очередь в музей в реальном времени.