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  4. Постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья» открылась в Эрмитаже

Постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья» открылась в Эрмитаже

, 10:30 Эфирная новость 46

Сокровища веками скрывались в курганах на берегах Черного моря.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Долгожданное событие в крупнейшем музее страны. В Эрмитаже при поддержке компании «Роснефть» открылась новая экспозиция.

На ней представлены настоящие сокровища самых загадочных народов Причерноморья. Скифов, греков, сарматов.

Кроме золотых украшений на выставке редкие античные медицинские инструменты, посуда и оружие. В нем есть все от погребальной рубашки до костяных оберегов, золотых украшений и даже древних детских игрушек.

Все эти сокровища веками скрывались в курганах на берегах Черного моря. Крымский полуостров, Кубань. Скифы, греки, сарматы. История десятков народов перемешалась в античном Причерноморье.

Сергей Лесков о крупном проекте, благодаря которому все артефакты стали доступны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрмитаж с 2020 года будет транслировать очередь в музей в реальном времени.

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