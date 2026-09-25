Памфилова: более 7 миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Госдуму

Более семь миллионов человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму 2026 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее словам, проголосовали через цифровые платформы жители 33 регионов России.

«Общее число избирателей, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило семь миллионов человек», — сказала Памфилова на заседании ЦИК, посвященном итогам выборов депутатов Госдумы.

По итогам избирательной кампании в состав Государственной думы девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов специальной военной операции.

Как уточнила Памфилова, число избранных участников и ветеранов специальной военной операции составляет более 10% от общего количества мандатов в новом составе Госдумы.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования был сформирован новый состав нижней палаты парламента.

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