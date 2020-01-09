Гороскоп на декабрь 2020-го для всех знаков зодиака

Декабрь не зря называют «пятницей года». В этот месяц принято подытоживать год уходящий и планировать будущий. Однако декабрь 2020-го выдастся особенно уникальным периодом. Специалисты прогнозируют ряд астрономических событий. Некоторые из них имеют статус уникальных. По мнению не только астрологов, но, в том числе историков, они станут преддверием новой эпохи.

Начнется последний месяц года со звездопада. Первое желание можно будет загадать 4 декабря. А вот с 12-го числа старт дан другому метеоритному дождю, который продлится до 23-го числа. Астрологи рекомендуют обязательно загадать желание. Дальнейшие астрономические события потребуют от человека особенной выдержки и силы воли. Вместе с тем серьезные перемены претерпят жизни миллиардов людей.

Дело даже не в полном солнечном затмении, которое намечено на 14 декабря. Традиционно люди в этот день ощутят повышенную тревожность. В обществе можно наблюдать обострение психических расстройств. Мы, как и наши предки, всецело зависим от Солнца. Полное затмение главного природного источника света многими воспримется очень тяжело. Впрочем, по-настоящему серьезное явление нас ждет впереди.

Астрологи считают, что 21 декабря, помимо ожидаемого зимнего солнцестояния, случится Великое сближение Юпитера и Сатурна в знаке Водолея. Великим это астрономическое явление делает то, что планеты окажутся на близком расстоянии друг от друга. Подобное происходит всего раз в 20 лет. Следующее Великое сближение Юпитера и Сатурна произойдет в 2080-м.

По мнению эзотериков, это явление несет серьезные, возможно, опасные, перемены в жизнь человека. К примеру, событие имело место в 1226-м, 1286-м, 1345-м и 1405 году. Сегодня этот промежуток времени называется эпохой татаро-монгольского ига. Однако астрологи не столь пессимистичны и считают, что соединение может также ознаменовать новый, действительно уникальный период.

Юпитер — своего рода великодушный хозяин большого дома. Он ориентирован на социум, потому что он и есть социум. Сатурн — ярая его противоположность. Это вечно хмурый старик с подростковым нигилизмом. Ему не нравится то, что нравится всем. У него богатый жизненный опыт и всякого гостя он видит насквозь. Вместе с тем он индивидуалист. Ему претят шумные компании. Такому человеку и наедине с собой нескучно. Взаимодействие социума и индивида станет лейтмотивом ближайших лет.

Специалисты предполагают, что Великое сближение Юпитера и Сатурна предварит серьезные перемены не только на человека, но и на государство. Велик риск появления нового строя, идей и преобразований. Лучшее, что можно ожидать в такой период — это появление пассионариев. Такие личности унаследуют индивидуализм Сатурна и в то же время они будут нацелены на более высокие — часто общественные — идеалы, на это их надоумит не абы кто, но Юпитер. Впрочем, не всем знакам такое положение планет придется по нутру.

5-tv.ru выяснил, каким знакам стоит ждать благоволения царствующих небесных тел, а кому стоит поостеречься активных действий в декабре 2020 года.

♈ Гороскоп для Овна на декабрь 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Гороскоп показывает, что для Овнов декабрь в целом благоприятный месяц. Благодаря огненной натуре, первенец зодиака слабее остальных ощутит переходный период в декабре. В этот промежуток времени тенденции нынешнего года уходят на спад, а будущие еще не сформировались. Овнам, как зачинателям гороскопа, в какой-то момент станет скучно. Все изменится уже 21 декабря, когда состоится Великое сближение Юпитера с Сатурном.

Судя по гороскопу, лейтмотивом в этот период будет прошлое знака, а не его настоящее. Овен в большей степени ощутит воздействие тяжелого Сатурна, когда влияние веселого Юпитера будто пройдет мимо. Звезды говорят, что декабрь стоит посвятить оценке ваших поступков за этот год. А вот планы и стремления на будущий лучше отложить до января. Созвонитесь со старыми друзьями, совершите большую покупку на отложенные средства, навестите старших родственников.

Предупреждение для Овна

Судя по гороскопу, Овны в декабре 2020-го рискуют с головой уйти в самоанализ. Последний месяц года действительно следует отвести осмыслению предыдущих 11. Однако это не значит, что следует начать жить прошлым! Даже если над вами довлеет ворчливый Сатурн.

Гороскоп призывает Овнов проявить в этот период сатурновское благоразумие и юпитерский оптимизм. Прошлого уже не исправишь, зато из него можно сделать выводы. Овен часто проявляет юношеский максимализм в своих мыслях и действиях. Главный урок декабря — это поиск золотой середины и полутонов.

♉ Гороскоп для Тельца на декабрь 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Гороскоп показывает, что Тельцу «пятница года» придется по вкусу. Несмотря на всю свою импульсивность, второй знак зодиака проживет этот период в спокойном темпе. Все благодаря сплетению двух столь отличных друг от друга энергетик: светлого Юпитера и угрюмого Сатурна. В этот промежуток времени Тельцам свойственна тяга к переменам, а также резкие перепады в настроении. Сегодня вам захочется окрасить комнату в цвет восходящего солнца, а завтра вы осознаете, что рано все равно не встанете, следовательно, и краску лучше купить спокойнее.

Судя по гороскопу, этот промежуток времени лучше отвести делам семейным, а лучше — личным. Слияние энергетики Юпитера и Сатурна многие считают неблагоприятным. Но не для домоседов Тельцов! В декабре ваш дом и личная жизнь окажутся богаты на разные события. Вам не нужно будет далеко идти, чтобы поучаствовать в драме, посмотреть комедию или стать участником каких-либо мистических событий.

Предупреждение для Тельцов

Как показывает гороскоп, декабрь второму знаку лучше провести в знакомой обстановке. Общественная жизнь в этот период будет затруднена влиянием нелюдимого Сатурна. Да и сама природа Тельца в зимний сезон уже не просит, но требует домашнего тепла и уюта. Даже с учетом импульсивности быка, он не спешит перечить зиме — времени, когда густая зелень скрывается под слоем снега, а солнце не спешит радовать его своим присутствием на небосклоне.

Судя по гороскопу, Тельцам в этот период лучше сфокусироваться на делах семейных. Впрочем, совсем выбиваться из общества тоже не стоит. Впереди вас ожидает новый виток событий. Самое время сдать хвосты, закрыть долги, извиниться перед тем, кого успели обидеть, и простить тех, кто нанес обиду вам. А иначе в новый 2021-й вы рискуете войти с тяжелым багажом.

♊ Гороскоп для Близнецов на декабрь 2020-го

(21 мая — 21 июня)

В декабре 2020 года, судя по гороскопу, двойственность Близнецов раскроется в полной мере. Много думающие, глубоко рассуждающие и аналитически мыслящие Близнецы все же часто подвержены сомнениям и неуверенности. Такие люди ищут пятый угол и, как ни странно, находят его! В таком режиме пройдет первая половина месяца. А вот вторая готовит главному эрудиту зодиака множество сюрпризов: приятных и не очень.

Гороскоп показывает, что с 15-го числа дела у Близнецов пойдут в гору. В этот период ослабеет влияние полного солнечного затмения: умственные способности и эмоциональное состояние людей придут в норму. Однако уже 21-го наступит зимнее солнцестояние, в этот день случится Великое сближение Юпитера и Сатурна.

Судя по гороскопу, Близнецы в этот период будут находиться на пике интеллектуальных способностей. Полярные энергетики Юпитера и Сатурна в сумме дадут интересное воздействие на третий знак зодиака. Близнецам в этот промежуток времени рекомендуется записывать всякую творческую идею, что посетит их голову. Велика вероятность, что в итоге из нее выйдет что-то толковое.

Предупреждение для Близнецов

Звездам порой ведомо то, что скрыто от людских глаз. Близнецам в декабре рекомендуется предаться импульсу и меньше заботиться о рациональном зерне происходящего. Откройте разум для новых идей. Не отворачивайтесь от того, от чего долгое время воротили нос.

Декабрь — это период экспериментов и духовных поисков. Гороскоп показывает, что при следовании советам звезд, вы легко отыщите в этом месяце ответ на давно мучающий вас вопрос. А также выйти на новый уровень в профессии или личной жизни. Главное — оставайтесь открытыми для всего нового!

♋ Гороскоп для Рака на декабрь 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Гороскоп показывает, что в начале месяца Ракам следует окружить себя любимыми людьми, вещами и только позитивными событиями. Делайте то, чего вам хочется. Посещайте места, что приносят вам радость. Особенно гороскоп рекомендует озаботиться визитом в картинные галереи, театры и прочие храмы искусств. Чем больше высоких впечатлений вы получите в первую декаду декабря, тем проще вам будет пережить последующие астрономические явления.

Первой серьезной преградой для Раков в декабре, судя по гороскопу, станет полное солнечное затмение 14 декабря. Оно вскроет у четвертого знака зодиака старые обиды и страхи прошлого.

Следующий нестабильный период придется на 21-е число — зимнее солнцестояние. Этот день рискован на всякого рода ментальные недомогания и ощущение иллюзорности происходящего. Юпитер вступает в Великое сближение с Сатурном. Для Рака такое положение планет предвещает взросление, борьбу с собственными страхами и судьбоносный выход в свет. Будет это важная встреча на лестничной площадке или вы станете звездой званого ужина — станет известно в будущем.

Предупреждение для Раков

Великое соединение Юпитера с Сатурном заставит Раков стать требовательнее к окружающим. По обыкновению мягкие и к чужим желаниям учтивые, во второй половине декабря они станут прямолинейными и целеустремленными личностями. Гороскоп показывает, что таковыми их сделает воздействие любящего порядок во всем Сатурна. А вот добиваться своих целей Раков научит Юпитер. Особенно отчетливо его влияние будет заметно в общественной сфере жизни знака.

Судя по гороскопу, в какой-то момент Рак рискует стать излишне требовательным. Звезды в такой ситуации рекомендуют четвертому знаку зодиака разбавить повседневность посещением общественных мест. Лучше всего разрядиться во всякого рода культурных местах: музеях, галереях, театрах. На крайний случай читательский билет в районную библиотеку приобретите.

♌ Гороскоп для Льва на декабрь 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Львы относятся к тому типу людей, которым необходимо жить в ожидании чего-то прекрасного. Эта маленькая надежда на лучшее помогает им справляться с каждодневными неурядицами. Гороскоп показывает, что декабрь 2020 года окажется полон на чудеса. Уже 4 декабря состоится первый звездный дождь, его Львам пропускать категорически не рекомендуется. Следующая возможность отправить Вселенной запрос в 2020 году представится в период с 12 по 23 декабря. Львам лучше не проходить мимо и не забыть загадать сокровенное желание. В будущем это сыграет вам на руку.

Самый сложный период, судя по гороскопу, Львов ожидает 14 декабря — в день полного солнечного затмения. Пятый знак, имея у себя в планете-управителе главное светило Солнечной системы, окажется подвержен тревогам, стрессам, всякого рода эмоциональному и финансовому расточительству. Ситуация обещает стабилизироваться 21 декабря. Великое соединение Юпитера и Сатурна сделают его более рассудительным. Гороскоп показывает, что 2020 год окончится для знака на красивой ноте.

Предупреждение для Льва

Судя по гороскопу, Львам в декабре 2020 года предстоит стать более рациональными личностями. Большинством людей, рожденных в период с 23 июля по 22 августа, правят чувства. А вот рациональный подход они используют не так часто. Гороскоп показывает, что влияние Сатурна в рамках Великого соединения приведет в порядок эмоции пятого знака и сделает их более ориентированными на критическое мышление, а не свойственное ему чувственное восприятие.

Звезды говорят, что дело не обойдется без воздействия светлой энергии Юпитера. Его усилиями Львы в третью декаду декабря начнут более трезво смотреть на мир, но при этом не зачерствеют до того состояния, что проповедует аскетичный Сатурн.

♍ Гороскоп для Девы на декабрь 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Гороскоп показывает, что в декабрьской жизни Девы решающую роль сыграют общественные связи. Обычно тихая и правильная отличница зодиака в этот период рискует превратиться в звезду светских мероприятий. Такому повороту событий способствует Великое сближение Юпитера с Сатурном.

В этот период, как показывает гороскоп, шестой знак зодиака осознает себя в несвойственной для него ипостаси. Общественная жизнь и светские взаимоотношения пленят Деву. Все-таки противиться энергетике самой большой планеты — бесполезно. Окончательно уйти в отрыв ей не даст угрюмый Сатурн.

Гороскоп показывает, что декабрь в целом пройдет для Девы благополучно. В этот промежуток времени ей стоит чаще появляться в обществе. Кроме посещения светских раутов или модных клубов, подойдут менее кардинальные действия. Достаточно будет напомнить о себе старым приятелям или собраться школьным классом.

Предупреждение для Девы

Звезды предсказывают Деве вполне продуктивный декабрь. Воздействие Великого сближения Юпитера и Сатурна шестой знак воспримет более чем спокойно. Единственное, к чему ей стоит быть готовой — это внезапно появившаяся тяга к обществу. Гороскоп предсказывает, что трансформация Девы из затворницы в душу компании пройдет хорошо.

Однако Сатурн предостерегает от переизбытка общения с людьми. В какой-то момент Деве необходимо будет одиночество. При таком положении вещей самое лучшее — провести несколько дней наедине с собой.

♎ Гороскоп для Весов на декабрь 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Декабрь для Весов выдастся неплохим периодом. Несмотря на переменчивое настроение седьмого знака, его самочувствию ничто не угрожает. Начало декабря, как показывает гороскоп, главный арбитр зодиака встретит в приподнятом расположении духа.

Однако в будущем ему предстоит пережить несколько непростых моментов. Первым из них станет полное солнечное затмение 14 декабря. Весы в этот период ощутят упадок сил и понижение мотивации. В следующий раз они почувствуют на себе воздействие небесных тел лишь 21-го числа.

21 декабря Юпитер войдет в Великое сближение с Сатурном. По идее, планеты со столь разной энергетикой должны негативно сказаться на жителях Земли. Однако этими двумя стариками руководят древние традиции, а не юношеская импульсивность.

Судя по гороскопу, Весы в этот период попадут под влияние уникального воздействия абсолютно отличных друг от друга небесных тел. Мудрость Сатурна и великодушие Юпитера сделают так, что седьмой знак переживет это воздействие наиболее мягким образом.

Предупреждение для Весов

Гороскоп показывает, что декабрь для Весов будет богат на события. Последний месяц года — один из самых насыщенных в году для седьмого знака зодиака. В какой-то момент Весы попадут в водоворот событий, который не так-то легко окажется остановить. В таких обстоятельствах самое мудрое решение — это плыть по течению. Даже самая буйная и неспокойная река приведет Весов в тихую гавань.

Ваша главная задача в этот промежуток времени не растерять душевной гармонии. Не позволяйте чаше весов перевесить! Энергетика Юпитера и Сатурна, судя по гороскопу, обещает вам в этом помочь.

♏ Гороскоп для Скорпиона на декабрь 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Насыщенный на астрономические события декабрь не слишком отразится на жизни Скорпионов. Представители этого знака, как показывает гороскоп, проведут месяц максимально беззаботным образом. То есть в ожидании праздника, позитивных перемен и претворения сокровенных желаний в жизнь. Однако влияние небесных тел тихоня гороскопа прочувствует слабее остальных коллег.

К примеру, на полное солнечное затмение, которое состоится 14 декабря, Скорпион ответит незначительными проблемами со здоровьем. Судя по гороскопу, вы рискуете поймать простуду, но при этом норовите избежать гриппа. Вам грозит небольшой недосып, зато от мигреней в декабре вы точно страдать не будете.

Новый период в декабрьской жизни Скорпионов наступит 21 декабря — аккурат в день начала Великого сближения Юпитера и Сатурна. Восьмому знаку такое положение небесных тел несет подъем в настроении, улучшение самочувствия и череду всякого рода приятных моментов.

Предупреждение для Скорпиона

Судя по гороскопу, единственное, чего ему стоит опасаться в этот период — влияние Сатурна. Его тяжелую энергетику зачастую перекрывает жизнерадостный Юпитер. Однако Скорпион, как и остальные водные знаки, подвержен упадническому настроения по причине нередких самокопаний. В случае появления первых признаков переутомления гороскоп рекомендует Скорпиону сконцентрироваться на всем хорошем, что его ожидает в будущем. В конце концов, мандарины и шампанское в новогоднюю ночь еще никто не отменял.

♐ Гороскоп для Стрельца на декабрь 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Декабрь 2020 года, судя по гороскопу, рискует стать для Стрельцов судьбоносным периодом. Особенно, людям, рожденным в период с 23 ноября по 21 декабря, рекомендуется быть готовым к 21 декабря. В этот день состоится такое уникальное астрономическое явление, как Великое сближение Юпитера с Сатурном. Это событие предваряет новый 200-летний цикл. Юпитер является управителем Стрельца. Энергетику самой крупной планеты Солнечной системы не перебьет даже богатый на аргумент Сатурн.

Гороскоп показывает, что декабрь для Стрельцов во многом может оказаться переломным месяцем. Сюда входят решительные действия вроде резкой смены профессиональной деятельности, разрыв с другом, переезд на новое место жительства, в другой город и даже страну. Звезды рекомендуют Стрельцам в декабре 2020-го все же руководствоваться благоразумием, иначе вас занесет.

Предупреждение для Стрельца

Будучи представителем огненной стихии, Стрелец не умеет долго сидеть на месте. Его манят дальние моря и страны. Может показаться, что этот человек и дня прожить не может без приключений. Таковым девятый знак зодиака делает его планета-управитель Юпитер. Однако в декабре тот вступает в Великое сближение с Сатурном, а это влияет на жизнь всех знаков зодиака. Стрелец от Юпитера, судя по гороскопу, поблажек может не ждать.

Гороскоп показывает, что для достижения гармонии, Стрельцам в этот период нельзя прятаться от влияния Сатурна. Эта старая и мудрая планета поможет кентавру выйти из ситуаций, которые ранее вызвали бы у него трудности. Просто доверьтесь опыту Сатурна и не бегите от возникающей ответственности.

♑ Гороскоп для Козерога на декабрь 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Декабрь для Козерога, как показывает гороскоп, выйдет скорее благоприятным периодом. Дело даже не в звездных дождях в начале и середине месяца, но в событии, намеченном на 21 декабря. Этот день уникален в двух аспектах. Во-первых, случится зимнее солнцестояние, во-вторых, начнется Великое сближение Юпитера и Сатурна.

Энергетика двух столь непохожих планет выльется в уникальное воздействие на знаки зодиака. Сатурн является управителем Козерога, однако десятый знак вряд ли может рассчитывать на заступничество небесного покровителя. Судя по гороскопу, главный трудоголик зодиака в этот период начнет вкладывать в работу еще больше сил, чем прежде.

Однако влияния Юпитера ему избежать не удастся. Звезды рекомендуют десятому знаку не тушеваться, но поддаваться воздействию самой крупной планеты Солнечной системы.

Предупреждение для Козерога

Гороскоп показывает, что Козерогам в декабре 2020-го следует чаще действовать импульсивно. Гуляйте неизведанными маршрутами, пробуйте новую еду, примерьте одежду, к которой всегда были равнодушны. Звезды говорят, что такие решения приведут вас к чему-то новому и прекрасному. Впрочем, для этого необходимо слушаться Юпитера и перестать прятаться за Сатурновы кольца.

♒ Гороскоп для Водолея на декабрь 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Для Водолея декабрь — интересная пора. Великое сближение Юпитера и Сатурна, которое состоится 21 декабря, подпитает индивидуализм Водолея. В этот период 11-й знак зодиака осознает мощь собственных желаний, если те правильно сформулировать для Вселенной. Гороскоп показывает, что последний месяц года Водолею лучше отвести проработке самых смелых мечтаний. Звездный дождь в первой половине месяца только покровительствуют этому.

Судя по гороскопу, слияние во многом противоположных энергий Юпитера и Сатурна лучшим образом повлияет на Водолея. Юпитер подпитает импульсивность знака, а Сатурн сделает представителя воздушной стихии чуть степеннее и спокойнее. Звезды в этот период рекомендуют Водолею чаще выходить в свет. Расширяйте круг общения! Среди новых знакомых обязательно найдутся полезные люди или тот, кто составит вам компанию в будущем.

Предупреждение для Водолея

Гороскоп показывает, что в декабре 2020 года возможности предпоследнего знака зодиака расширятся. Юпитер сблизит Водолея с новыми людьми и привнесет в жизнь знака чуть больше праздника.

Звезды в этот период рекомендуют не бежать от воздействия вечно угрюмого Сатурна. В какой-то момент вам может надоесть повседневность, состоящая из стабильной работы, теплых встреч с друзьями и отпуска по расписанию. В таком случае рекомендуется поставить перед собой более серьезные цели. Достигнуть их Водолею, судя по гороскопу, поможет энтузиазм Юпитера и прагматичность Сатурна.

♊ Гороскоп для Рыб на декабрь 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Последний месяц года, как предсказывает гороскоп, обещает Рыбам не самый продуктивный, зато спокойный месяц. Это время, когда Рыбам не захочется предпринимать активных действий, ставить перед собой новые цели. Вместо этого, как показывает гороскоп, 12-й знак зодиака ощутит приятную усталость. Уходящий год был високосным. Однако Рыбам удалось достичь значительных результатов как в профессиональной сфере, так и в делах сердечных. Поэтому «пятница года» пройдет для них лучшим образом.

Судя по гороскопу, декабрь для Рыб станет периодом расслабления. Рабочие отчеты, поиск подарков или закупка продуктов на новогодний стол, конечно, будут иметь место в декабрьской жизни знака. Великое сближение Юпитера и Сатурна сделает Рыб чуть менее подверженными стрессам. Первый сделает их чуть большими оптимистами, а Сатурн научит подходить к любому вопросу не с точки зрения эмоций, но с помощью логики.

Предупреждение для Рыб

Юпитер — самая крупная планета Солнечной системы. Ее энергетика в контексте Великого сближения планеты с Сатурном перекрывает воздействие на людей второго. Рыбы в декабре, судя по гороскопу, сумеют использовать этот уникальный поток энергии себе на пользу. Последнему знаку в последний месяц уходящего года резко захочется подурачиться. Все серьезные дела моментально уйдут на второй план. А их место займут увлечения Рыб.

Гороскоп показывает, что за всяким новым хобби Рыб в этот промежуток времени могут скрываться вполне утилитарные функции. Увлечение фотографией рискует привести вас в мир высокой моды. Запись на кулинарные курсы грозит окончиться открытием собственного заведения. Звезды в этот промежуток времени рекомендуют прислушиваться ко своим желаниям. Некоторые из них откроют для Рыб новые дороги в жизни.

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