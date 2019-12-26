Участник «Дома-2» погасил долг по алиментам

Долг по алиментам погасил участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров из Саратова, сообщает РИА Новости. Эту информацию подтвердили в Федеральной службе судебных приставов.

В начале 2018 года региональное управление ФССП из-за долгов по алиментам на дочь объявило звезду телестройки в розыск. Неплательщику запретили выезд за рубеж и приостановили действие его водительского удостоверения. После этого Яббаров оплатил большую часть необходимой суммы. С января по ноябрь 2018 года он перечислил 201 тысячу рублей.

В марте текущего года приставы потребовали от телеканала ТНТ обратить взыскание на доходы саратовца. К тому моменту за ним оставался долг в 94 тысячи рублей. Часть задолженности взыскали с зарплаты Ильи в ТНТ. Оставшуюся сумму позже должник перечислил сам.

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