  1. Пятый канал
  4. Участник «Дома-2» погасил долг по алиментам

Участник «Дома-2» погасил долг по алиментам

, 14:30 | Валентин Черников 31

Илья Яббаров из Саратова выплатил большую часть задолженности после объявления в розыск.

Фото: Instagram @yabbarov_555

Долг по алиментам погасил участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров из Саратова, сообщает РИА Новости. Эту информацию подтвердили в Федеральной службе судебных приставов.

В начале 2018 года региональное управление ФССП из-за долгов по алиментам на дочь объявило звезду телестройки в розыск. Неплательщику запретили выезд за рубеж и приостановили действие его водительского удостоверения. После этого Яббаров оплатил большую часть необходимой суммы. С января по ноябрь 2018 года он перечислил 201 тысячу рублей.

В марте текущего года приставы потребовали от телеканала ТНТ обратить взыскание на доходы саратовца. К тому моменту за ним оставался долг в 94 тысячи рублей. Часть задолженности взыскали с зарплаты Ильи в ТНТ. Оставшуюся сумму позже должник перечислил сам.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Рита Керн госпитализирована после аварии.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.77
0.05 68.50
0.09
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого

Последние новости

14:47
Участники команды «КАМАЗ-мастер» готовятся к ралли «Дакар»
14:40
Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным
14:35
Новейшую подводную лодку «Волхов» спустили на воду в Петербурге
14:30
Участник «Дома-2» погасил долг по алиментам
14:15
Анна Калашникова призвала не превращать «Голубые огоньки» в «нафталин»
14:05
Бледанс раскритиковала призыв Водонаевой не рожать в бедных семьях: «Аборт — это страшное дело»

Сейчас читают

«Променяла ценности на деньги»: Милонов о призыве Водонаевой не рожать
«Рожают либо богачи, либо быдло»: Водонаева высказалась против запрета абортов
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]