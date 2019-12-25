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  4. Звезда «Дома-2» Рита Керн госпитализирована после аварии

Звезда «Дома-2» Рита Керн госпитализирована после аварии

, 17:51 | Карина Бернтгольц Фото 91

В сторис в Instagram теледива опубликовала фото из машины скорой помощи.

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Фото, видео: Instagram @mrs.ritakern

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Рита Керн напугала своих подписчиков в Instagram. На своей странице в социальной сети она опубликовала фото, сделанное в машине скорой помощи.

Звезда телестройки в сторис пояснила, что попала в аварию. После ДТП ей потребовалась медицинская помощь. Девушка была госпитализирована. Однако, по словам пострадавшей, в результате происшествия она не получила серьезных травм, поэтому фанаты могут не волноваться.

«Попала в аварию. Везут на скорой. Но раз я вам отвечаю, значит, живая и красивая», — обратилась к фолловерам светская львица.

Instagram @mrs.ritakern

Никаких подробностей об инциденте Рита Керн не сообщила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Керн в розовом белье показала упругие ягодицы.

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