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  4. «Счастливая мамочка!» в сеть попало фото Пугачевой с грудничками Лизой и Гарри

«Счастливая мамочка!» в сеть попало фото Пугачевой с грудничками Лизой и Гарри

, 8:05 | Валентин Черников Фото 992

Поклонники звездного семейства обсуждают милый снимок Примадонны с детьми на руках.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Трогательные фото Аллы Пугачевой с грудными детьми выложили на фанатской странице шестилетней дочери Примадонны Лизы Галкиной в Instagram. В кадре народная артистка по очереди держит на руках Лизу и Гарри.

Девочка на снимке выглядит немного капризной, а мальчик веселым и оживленным. Сама же Пугачева излучает радость и кажется заметно моложе. На это обратили внимание пользователи. Пост опубликовали утром, но фанаты не перестают умиляться и обсуждать увиденное. 

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Счастливая мамочка! Какие славные ангелочки!»

«Какие хорошенькие, лапочки!»

«Алла здесь очень красивая!»

«Солнышки, вот ради чего стоит жить!»

«Дети чудные и Алла помоложе!» — оценили фото поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети умиляются снимком Гарри и Лизы Галкиных в слюнявчиках.

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