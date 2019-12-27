«Счастливая мамочка!» в сеть попало фото Пугачевой с грудничками Лизой и Гарри

Трогательные фото Аллы Пугачевой с грудными детьми выложили на фанатской странице шестилетней дочери Примадонны Лизы Галкиной в Instagram. В кадре народная артистка по очереди держит на руках Лизу и Гарри.

Девочка на снимке выглядит немного капризной, а мальчик веселым и оживленным. Сама же Пугачева излучает радость и кажется заметно моложе. На это обратили внимание пользователи. Пост опубликовали утром, но фанаты не перестают умиляться и обсуждать увиденное.

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Счастливая мамочка! Какие славные ангелочки!»

«Какие хорошенькие, лапочки!»

«Алла здесь очень красивая!»

«Солнышки, вот ради чего стоит жить!»

«Дети чудные и Алла помоложе!» — оценили фото поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети умиляются снимком Гарри и Лизы Галкиных в слюнявчиках.