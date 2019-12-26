«Колобочки»: в сети умиляются снимком Гарри и Лизы Галкиных в слюнявчиках

Сердца поклонников Лизы и Гарри Галкиных растаяли при виде архивного снимка звездных близнецов. Фото появилось на фан-странице Гарри в Instagram.
Владельцы страницы опубликовали кадр из недавнего интервью юмориста, в ходе которого демонстрировались ранние фотографии близнецов. На снимке малыши сидят в специальных детских стульчиках для кормления.
На Лизе розовая кофточка и повязка на голове, а на Гарри — светло-желтый костюм и голубой слюнявчик. Малыши улыбаются, глядя в камеру. Подписчики фан-аккаунта пришли в восторг при виде фото первых месяцев жизни близнецов.
«Два солнышка!»
«Колобочки!»
«Лапотули», — умиляются юзеры в комментариях публикации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фолловеры умилились младенческому снимку Гарри Галкина.