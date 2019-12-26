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Путин принял участие в предновогоднем товарищеском матче на Красной площади

, 16:20 Эфирная новость 16

По традиции, в спортивном сражении приняли участие политики, бизнесмены, министры, музыканты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

«Белые» против «красных». Предновогодний хоккейный матч провели на Красной площади. Уже традиционно в нем принимают участие и легендарные игроки, и любители, среди которых — политики, бизнесмены, министры, музыканты. На лед вышел и президент. В этот раз Владимир Путин отправил шайбу в ворота губернатора Тульской области.

Отыгрались ли «белые», увидел корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев. Подробности в репортаже.

Перед жарким хоккейным сражением игроки разогревают мышцы. Владимир Путин закладывает несколько виражей, чтобы почувствовать лед. Потом делает серию бросков.

На площадке — легенды хоккея, победители олимпиад и чемпионатов мира, а еще губернаторы и бизнесмены. «Белые» против «красных». Традиционное хоккейное приветствие — игроки стучат клюшками по льду. В большом хоккее такое не увидишь: запись матча от первого лица — камера закреплена на игроке. Полный эффект присутствия.

«Белые» открывают счет. «Красным» приходится отыгрываться. Опасный момент — шайба у Владимира Путина. Несколько финтов, бросок и шайба проходит между ног у вратаря — губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Но сколько было выходов один на один, когда вратарь стоял стеной. Об этом потом в перерыве вспоминал президент.

Страсти накаляются. «Красные» и «белые» по ходу матча идут вровень. В команде Владимира Путина — министр обороны Сергей Шойгу, у него тринадцатый номер. На льду ему приходится отрабатывать и в обороне, и в атаке. В перерыве — полезный перекус. Сергей Шойгу обсуждает интересный интернет-челлендж по скоростному поеданию кукурузы.

За чаем спортсмены делают разбор ошибок. Владимир Путин признается — график на этой неделе был очень непростой, но хоккей отличный способ активного отдыха.

Кстати, дата матча Ночной хоккейной лиги совпала с днем рождения олимпийского чемпиона Виталия Прохорова.

После перерыва с новыми силами команды создают опасные моменты и забрасывают шайбы. Их в этом матче было немало. В итоге, команда президента победила со счетом 8:5. Большинство шайб на свой счет записал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин сыграл в хоккей на Красной площади.

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