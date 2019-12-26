Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Некоторые бизнесмены сразу после встречи в Кремле отправились играть вместе с президентом в хоккей, правда стали соперниками на льду.

Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади завершился несколько минут назад. Под 11 номером в красной форме играл Владимир Путин.

Его партнеры по команде Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Соперники — в белом — это бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин. И со счетом 8:5 — победила команда президента.

Ночная хоккейная лига существует с 2011 года и президент регулярно принимает участие в играх. Задача соревнований поддержать интерес к этому виду спорта у тех, кто после работы хочет проводить время активно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин прокомментировал решение WADA по РУСАДА.