  1. Пятый канал
  4. Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

, 1:51 Эфирная новость 25

Команда главы государства обыграла соперников со счетом 8:5.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Некоторые бизнесмены сразу после встречи в Кремле отправились играть вместе с президентом в хоккей, правда стали соперниками на льду.

Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади завершился несколько минут назад. Под 11 номером в красной форме играл Владимир Путин.

Его партнеры по команде Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Соперники — в белом — это бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин. И со счетом 8:5 — победила команда президента.

Ночная хоккейная лига существует с 2011 года и президент регулярно принимает участие в играх. Задача соревнований поддержать интерес к этому виду спорта у тех, кто после работы хочет проводить время активно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин прокомментировал решение WADA по РУСАДА.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака

Последние новости

2:45
Путин поздравил министров с низкой инфляцией и ростом доходов россиян
2:06
Неизвестные в масках расстреляли людей во французском Безансоне
1:51
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
1:25
Фейковая украинская прокуратура завела дело из-за проезда «Таврии» по Крымскому мосту
1:00
Евстратиев день: Что можно и что нельзя делать 26 декабря
0:49
На фоне слухов о разладе в семье Брежнева выложила романтическое фото с мужем

Сейчас читают

Ксения Бородина в платье с глубочайшим декольте продемонстрировала роскошные формы
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака
Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]