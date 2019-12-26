Парад тысячи Дедов морозов прошел в центре Кемерово

В Кемерово Деды Морозы идут на рекорд России. Сразу тысяча новогодних волшебников собралась в центре города. Такого масштабного парада в нашей стране еще не было.

Возглавит колонну главный Дед Мороз из Великого Устюга. Среди почетных гостей — известный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, он устроил ледовое шоу. Участников праздничного шествия не испугал мороз минус 20.

Для фиксации достижения в Кузбасс приехали представители Книги рекордов России. А всем жителям города рекомендовано загадать новогоднее желания. В присутствии такого количества сказочных персонажей оно точно сбудется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг.