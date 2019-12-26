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  4. Парад тысячи Дедов морозов прошел в центре Кемерово

Парад тысячи Дедов морозов прошел в центре Кемерово

, 15:08 Эфирная новость 645

Новогодние волшебники собрались в центре города на масштабный парад.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

В Кемерово Деды Морозы идут на рекорд России. Сразу тысяча новогодних волшебников собралась в центре города. Такого масштабного парада в нашей стране еще не было.

Возглавит колонну главный Дед Мороз из Великого Устюга. Среди почетных гостей — известный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, он устроил ледовое шоу. Участников праздничного шествия не испугал мороз минус 20.

Для фиксации достижения в Кузбасс приехали представители Книги рекордов России. А всем жителям города рекомендовано загадать новогоднее желания. В присутствии такого количества сказочных персонажей оно точно сбудется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг.

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