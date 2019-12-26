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Суд Уфы вынес приговор экс-полицейским, изнасиловавшим дознавательницу

, 13:54 | Анастасия Игонина Видео 273

В октябре 2018 года трое мужчин напали на 23-летнюю коллегу во время застолья на рабочем месте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

В Уфе суд озвучил приговор для троих экс-полицейских, обвинявшихся в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Заседание прошло в Кировском суде города 26 декабря.

Все три фигуранта дела — бывший начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук, и экс-начальники районных отделов полиции Эдуард Матвеев и Салават Галиев — были приговорены к лишению свободы. Яромчуку придется провести в заключении шесть лет, Матвеев и Галиев осуждены на семь лет.

Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Следственным комитетом и судом было установлено, что старшие коллеги пригласили 23-летнюю дознавательницу принять участие в застолье, которое они организовали на рабочем месте — во время совместного отдыха девушка и подверглась нападению.

Потерпевшая оценивала причиненный ей ущерб в 100 миллионов рублей, однако суд постановил выплатить ей значительно меньшую сумму — три миллиона. Сами мужчины продолжают отрицать свою вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многодетному отцу Бовту, подозреваемому в изнасиловании дочери, предъявили обвинение.

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