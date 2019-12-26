Многодетному отцу Бовту, подозреваемому в изнасиловании дочери, предъявили обвинение

Многодетному отцу Андрею Бовту, задержанному в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия, официально предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

По информации источника агентства, свою вину Бовт признает лишь частично — только в части хранения оружия, изнасилование он отрицает.

Как ранее сообщал 5-tv.ru 46-летнего Андрея Бовта задержали 16 декабря в частном доме в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. В его доме были изъяты пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и другие боеприпасы, а также бронежилеты и наручники. Отца восьмерых детей также подозревают в сексуальном насилии над дочерью 2006 года рождения. Сейчас он находится под арестом, дети из семьи изъяты.