Поклонники заподозрили Кейт Миддлтон в злоупотреблении ботоксом

Очаровательную Кейт Миддлтон считают одной из икон стиля. Но хейтеры беспощадны к внешнему виду герцогини — в этот раз злопыхатели уличили Кейт в злоупотреблении «уколами красоты», пишут «Дни.ру».

Снимок появился на официальной странице королевской семьи в Instagram. В кадре герцогиня Кембриджская запечатлена в сером пальто с меховым воротником и манжетами. Но не элегантное пальто и кокетливая шляпка приковали внимание подписчиков, а выражение лица герцогини. Стильный головной убор не смог скрыть «замороженный» ботоксом лоб.

Фотограф поймал момент, когда Миддлтон говорила что-то рядом стоящему человеку — рот супруги герцога Кембриджского Уильяма оказался приоткрыт, и подписчики с легкостью увидели глубокие складки.

Instagram @windsor

Злопыхатели утверждают, что герцогиня пристрастилась к уколам красоты, так как при инъекциях ботокса мышцы буквально «замораживаются», в то время как на другие мускулы идет большая нагрузка.

«Мне нравится ее пальто, но ее лицо однажды отвалится из-за целой кучи ботокса под кожей. И ее брови каждый раз становятся все выше и темнее. Она улететь хочет?» — высказался один из фолловеров аккаунта королевской семьи.

Сама Кейт Миддлтон никак не прокомментировала данное заявление.

Ранее 5-tv.ru писал, что годовалого сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци.