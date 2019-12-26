Тимати в очередной раз поделился роликом с участием самого хулиганистого из питомцев своей семьи — котенка Хусейна. На этот раз артист пошутил над «бандитским» характером животного.

В кадре полугодовалый котенок породы Чаузи F1 отдыхает на своей лежанке. На шее у питомца Тимати толстая золотая цепь, а рядом лежит пистолет. Видео рэпер сопроводил главной темой фильма «Бумер» и фрагментом диалога из киноленты. Подписчики звезды шутку оценили по достоинству.

«Бандюга!»

«Цепуха висит как надо!»

«Охранник Ратмира», — одобрили фолловеры.

Однако положительно к поведению кота отнеслись далеко не все. Часть пользователей отметила, что в конце ролика Хусейн в очередной раз проявляет агрессию и начинает шипеть на хозяина. Юзеры упрекнули Тимати в том, что принести дикое животное в дом с грудным ребенком — не самая лучшая идея.

«Зачем такой злой котяра дома?»

«Лучше тигра дома держать, чем эту кошку»;

«Он тебя съест когда-нибудь!» — высказались недовольные в комментариях.

Стоит отметить, что опасения юзеров за безопасность маленького Ратмира и его родителей не беспочвенны. Ранее 5-tv.ru уже рассказывал о серьезных травмах, которые пока еще маленький котенок нанес Тимати.