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«Этот человек в жизни ничего не сделал»: Лоза о Водонаевой, призвавшей женщин не рожать

, 16:09 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 1 793

Музыкант отметил, что не хочет обсуждать мнение светской львицы, поскольку не знает, что за ним стоит.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Вконтакте@nomoiplot

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал пост бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой об абортах. Светская львица призвала женщин из малообеспеченных семей не рожать, а лучше заняться карьерой.

По мнению музыканта, каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому не стоит осуждать звезду, не зная обстоятельств, которые привели ее к подобным выводам.

«Мы иногда составляем мнение о чем-то на основе каких-то событий. Вот идет человек по улице, упал, все, плохая улица. <…> У людей, которые высказываются, может быть, в жизни случилось что-то нехорошее. Мы же тоже не можем судить об этом», — привел пример исполнитель.

По мнению Лозы, мнение Водонаевой не должно так бурно обсуждаться. Артист полагает, что ведущая не добилась в жизни таких впечатляющих результатов, которые бы сделали ее позицию по какому-либо вопросу значимой.

«Это мнение отдельного человека, причем человека, который ничего в этой жизни не сделал, чтобы можно было это мнение обсуждать», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс раскритиковала Водонаеву за ее слова и призвала женщин ни в коем случае не отказываться рожать детей.

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