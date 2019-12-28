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  4. Дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке

Дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке

, 12:18 | Валентин Черников Видео 33

На кадрах визажист наносит Марии Толкалиной вечерний мэйкап.

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Фото, видео: Instagram @welcometomaria

Мария Толкалина наглядно показала подписчикам в Instagram, как готовится к фотосессии. В кадре дочь российской актрисы и режиссера Егора Кончаловского сидит в бежевом бюстгальтере. На ее руках от плеч до запястья красуются татуировки, а на коленях лежит домашняя любимица — кошка-сфинкс по кличке Пуля.

Instagram @welcometomaria

Девушке, что называется «наводят красоту» — делают макияж. Заканчивается ролик нанесением на губы Марии яркой алой помады.

Подписчики Толкалиной оценили конечный результат процесса.

«Шикарная!» — емко заметил подписчик.

Позирование в качестве модели — еще одна грань таланта Кончаловской. Мария также занимается живописью и дизайном.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина прокомментировала слухи о замужестве дочери.

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