Дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке

Мария Толкалина наглядно показала подписчикам в Instagram, как готовится к фотосессии. В кадре дочь российской актрисы и режиссера Егора Кончаловского сидит в бежевом бюстгальтере. На ее руках от плеч до запястья красуются татуировки, а на коленях лежит домашняя любимица — кошка-сфинкс по кличке Пуля.

Instagram @welcometomaria

Девушке, что называется «наводят красоту» — делают макияж. Заканчивается ролик нанесением на губы Марии яркой алой помады.

Подписчики Толкалиной оценили конечный результат процесса.

«Шикарная!» — емко заметил подписчик.

Позирование в качестве модели — еще одна грань таланта Кончаловской. Мария также занимается живописью и дизайном.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина прокомментировала слухи о замужестве дочери.