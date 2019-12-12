«Уже вышла»: Любовь Толкалина прокомментировала слухи о замужестве дочери

Замужество 18-летней дочери подтвердила актриса Любовь Толкалина. Такое признание актриса сделала в Instagram. В комментариях под совместным фото мамы и юной Марии Михалковой-Кончаловской один из подписчиков посчитал, что девушка вступает в брак.

«Я уж подумал, замуж выходит», — написал пользователь.

«Уже вышла», — к его неожиданности ответила Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Избранником Маши стал 27-летний Никита Кузьмин. До оформления отношений пара встречалась год. В августе молодой человек последовал за возлюбленной в Петербург. В Северную столицу молодая художница перебралась за вдохновением. Здесь она хотела реализовать творческий потенциал.

С наступлением холодов барышня задумалась о переезде обратно в Москву, о чем недавно написала у себя в микроблоге. Достичь карьерных высот пока не удалось. Зато в городе на Неве Мария обрела семейное счастье.

Как уточняет журнал «СтарХит», Любовь Толкалина одобрила жениха дочери и полюбила Никиту как родного. Отец, Егор Кончаловский, отнесся к зятю сдержанно. Но возражать против раннего брака наследницы режиссер не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина резко ответила на сообщения о романе с женатым мужчиной.