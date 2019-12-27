«Пора»: Юлия Михалкова впервые сделала макияж невесты

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram показала свадебный макияж. Красотка призналась, что когда с ней работали визажисты, нанося праздничный мейкап, она испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознанного.

«Мое сердце билось чаще от каждого движения золотых рук звездного визажиста. А потом увидела в зеркале себя в образе невесты и поняла, что пора…», — интригует артистка.

Instagram @mihalkova

Михалкова считает, что для свадьбы не подходят тяжелые макияжи, которые делают лицо старше. Потенциальные невесты, считает Юлия, должны отдавать предпочтение натуральному тону кожи и здоровому румянцу.

«Невеста — символ молодости, счастья, первозданной красоты! Макияж — соответствующий: светлый, подчеркивающий здоровый румянец и легкий!» — написала актриса.

Подписчики Михалковой оценили внешность своей любимицы и поспешили выяснить, «кто у нас муж».

«А муж кто?» — поинтерсовались одни.

«Го в ЗАГС! Я в Сочи», — не растерялись другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что несколько месяцев назад Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она делает свою собственную программу о кулинарии.