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«А шпагат будет?»: Белоцерковская сравнила себя с Волочковой

, 23:47 | Мия Субботина Фото 26

Бизнесвумен решила подшутить над собой и над танцовщицей на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @belonika

Российский издатель и бизнесвумен Ника Белоцерковская решила подшутить над собой и над Волочковой. Предприниматель опубликовала фото в бикини, прикрыв тело рождественским венком с новогодними шариками. Однако, по мнению самой Белоцерковской, образ получился в чем-то похожим на известную российскую балерину. Снимком звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Ээээ… попыталась слепить зимнее фото с ощущением грядущего праздника. Увидела, что получилось и вскрикнула. Не залезаю ли я на поляну Арт-Проекта „Крупная Балерина, Баня и Веник“ или „Люди, будьте добрее!“?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @belonika

Поклонники оценили ироничный тон любимицы и решили дать несколько «советов», чтобы точно скопировать образ танцовщицы.

«А шпагат? А салатовый купальник? Но в целом, образ почти выдержан»;

«Ника, следующий шаг — шпагат в минитрусики на носу яхты!!! Спасибо за утреннее настроение!!!»

«А шпагат будет?»;

«Как гармонично вписался купальник в эту композицию. Вы прекрасны!»

«Ника Вы гениальная креативная красавица», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ника Белоцерковская разругалась с Собчак из-за «голых» фото звезд 40+.

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