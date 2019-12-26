«Первая защита нашего внутреннего рынка»: Аксенов о новом законе о виноделии

Глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил роль нового закона о виноградарстве и виноделии, который был одобрен Советом Федерации 23 декабря на пленарном заседании. В документе впервые вводится четкий понятийный аппарат в этой сфере, законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, а также фиксируется понятие «вино России», обозначающее напиток, который на сто процентов изготовлен из винограда, выращенного на территории нашей страны.

По мнению Аксенова, новый закон даст толчок производству винодельческой продукции в России и поддержит интересы отечественных изготовителей. Глава Крыма убежден, что нововведения ведут к улучшению качества российского вина и повышению престижа страны на международном рынке.

«На самом деле, это первая защита нашего внутреннего рынка, поскольку, как вы видите, рынок насыщен завозным продуктом — из Чили, Аргентины, Мексики и так далее. Качество этого продукта вызывает большие сомнения. На мой взгляд, это поможет нашим винам занять лидирующие позиции на российском рынке, прежде всего», — отметил глава республики.

По словам Аксенова, вступление изменений в силу позитивно скажется на развитии крымского производства, в частности. Он отметил, что в документе законодательно закрепляются технологические правила производства вина. В нем устанавливаются требования к сырью, материалам и даже этикетке.

«На мой взгляд, все, что принималось в последнее время по защите географических названий, производства, указанию на этикетке детальной информации о том, кто производитель, из каких сортов винограда производилось, позволит создать условия для развития крымского виноделия. И российского», — подчеркнул глава Крыма.

По словам Аксенова, посадки виноградников уже сейчас увеличиваются с каждым годом, а с официальным принятием закона прогресс в данной области будет только расти.

«Гектар виноградников ежегодно закладывается. Сейчас с учетом того, что у нас в дальнейшем приватизация предстоит, крупные игроки рынка заходят на территорию Крыма, уверен, что такие меры поддержки дадут возможность отрасли более динамично развиваться. Ведь при Советском Союзе в Крыму было 160 тысяч гектаров живых виноградников. Сегодня реально там 12 — потолок. <…> Сегодня задача — сохранить все это и приумножить», — заключил глава Крыма.

23 декабря Совет Федерации на пленарном заседании одобрил новый закон о виноградарстве и виноделии. 18 декабря в третьем, окончательном чтении, его приняла Государственная дума. Закон поддержали 386 депутатов, один парламентарий воздержался, но при этом никто не высказался против.

Документ призван решить сразу несколько проблем: установить четкий понятийный аппарат в данной отрасли производства, защитить потребителя от возможных подделок алкогольных напитков, поддержать отечественного производителя и вывести винодельческую культуру в РФ на совершенно новый уровень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных положениях нового закона о виноградарстве и виноделии.